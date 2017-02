Uutinen

Kymen Sanomat: Anissa Poundsille tunnustusta Yhdysvalloissa — kaksi huippuottelua ja uran piste-ennätys Arkansas Tech -yliopiston joukkueessa koripalloileva kotkalainen Anissa Pounds, 24, on valittu konferenssinsa viikon pelaajaksi. Pounds valittiin Great American -konferenssin parhaaksi pelaajaksi hänen heitettyään menneellä viikolla kolmessa ottelussa yhteensä 66 pistettä. Hän aloitti viikon heittämällä 10 pistettä sarjakärki Hardingia vastaan. Seuraavassa ottelussa Monticelloa vastaan Pounds oli huippuvireessä: Joukkue nappasi 86—41-murskavoiton, ja Pounds upotti 22 pistettä ja antoi seitsemän koriin johtanutta syöttöä. Peliviikon päätteeksi Arkansas Tech kohtasi Henderson Staten, ja Pounds heitti ottelussa yliopisto-uransa uudeksi piste-ennätykseksi 34. Hän upotti seitsemän kolmen pisteen heittoa 11:stä. 173-senttinen Pounds pelaa yliopistossa neljättä eli viimeistä vuottaan. Hän on tällä kaudella ollut Arkansas Techin kantavia voimia. Pounds on pelannut joukkueestaan ylivoimaisesti eniten, keskimäärin reilut 31 minuuttia ottelua kohden. Hänen pistekeskiarvonsa 13,4 on joukkueen paras. NCAA:n 2. divisioonassa pelaavan Arkansasin runkosarja päättyy viikonloppuna. Joukkue on voittanut 24 ottelustaan 20 ja on varmistanut paikkansa konferenssin mestaruusturnaukseen. Lue koko uutinen:

