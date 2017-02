Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahden lukion ja Harjun oppimiskeskuksen yhteistyö tiivistyy — hevosurheilulukioon voi hakea kevään yhteishaussa Harjun oppimiskeskus ja Virolahden lukio ovat sopineet yhteistyön syventämisestä entisestään. Syksyllä 2017 aloitettava ja kevään yhteishaussa hakuun tuleva Hevosurheilulukio-malli mahdollistaa lukio-opintojen ohella kehittymisen harrastajana tai jopa valmentautumisen kilpaurheilijana. — Uutta mallissa on tavoitteellinen, hevosurheilupainotteinen lukio-opiskelu, asuminen ja vapaa-aika. Pohjalla on kuitenkin kokemusta hyvin onnistuneesta yhteistyöstä, kertovat Harjun oppimiskeskuksen rehtori Mika Palosara sekä Virolahden lukion rehtori Auli Hyttinen. Kevään yhteishaussa lukioon hakevilla on käytännössä mahdollisuus yhdistää lukio-opinnot Harjun oppimiskeskuksessa asumiseen, viikottaiseen ohjattuun hevosurheiluun ja syventäviin hevostalouden kursseihin. Näistä on etua myös jatkossa hevosalan opintoihin hakeuduttaessa. Harjuun voi tuoda myös oman hevosen ylläpitotalliin ja hyödyntää hevosurheilualueita, kuten kentät ja maneesit, ravirata ja maastoesterata, myös vapaa-ajalla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/20/Virolahden%20lukion%20ja%20Harjun%20oppimiskeskuksen%20yhteisty%C3%B6%20tiivistyy%20%E2%80%94%20hevosurheilulukioon%20voi%20hakea%20kev%C3%A4%C3%A4n%20yhteishaussa/2017321925147/4