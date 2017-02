Uutinen

Kymen Sanomat: Turvapaikanhakijoiden itsetuhoisuus noussut selvästi Suomessa — kymmenet yrittivät itsemurhaa syksyllä Suomen vastaanottokeskukset raportoivat viime vuonna yhteensä 58:sta itsemurhan yrityksestä, kertoo Maahanmuuttovirasto (Migri). Yrityksistä vain yksi johti kuolemaan. Itsemurhayritykset yleistyivät selvästi syys—marraskuussa, jolloin yrityksiä kertyi kymmenkunta kuussa. Lokakuu oli kuukausista pahin 13 tapauksella. Tämä selittää sitä, miksi viime vuoden määrä on niin paljon suurempi kuin Migrin syyskuussa julkaisema arvio. Vielä tuolloin Migri kertoi, että noin vuoden sisällä itsemurhan yrityksiä olisi ollut 15—20, joista viisi oli toteutunut. Virasto julkisti luvut sen jälkeen, kun Suomen Mielenterveysseura oli kertonut itsemurhista pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa. Tuoreimpien lukujen valossa vaikuttaa siltä, että itsetuhoisuus vastaanottokeskuksissa on yleistynyt, mutta samanaikaisesti itsemurhat pystytään estämään entistä tehokkaammin. Tämän vuoden puolella itsemurhayrityksiä on ollut Maahanmuuttoviraston tiedottajan Kaisa Härkisaaren mukaan jo kymmenkunta. Niistä yksikään ei johtanut kuolemaan. Härkisaari kertoo, että itsemurhien ja niiden yritysten järjestelmällinen tilastointi alkoi viime kesän jälkeen. — Me tilastoimme vastaanottokeskusten tapahtumailmoituksia, joissa listataan kategoriat väkivalta, itsetuhoisuus, henkilöstöön kohdistuvat uhat, ulkoiset uhat ja kiinteistöön tai omaisuuteen kohdistuvat uhat. Varsinaiset itsemurhayritykset ja itsetuhoinen käytös tilastoidaan erikseen. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

