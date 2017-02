Uutinen

Kymen Sanomat: Titaanien Markus Salminen odottaa hikistä keskiviikkoa — ”Meillä ei ole kuin voitettavaa” Titaanien puolustaja Markus Salminen, 22, on keskiviikkona uransa kovimmassa paikassa. Titaanit aloittaa jääkiekon Suomi-sarjan pudotuspelit runkosarjan ylivoimaisesti voittaneen Imatran Ketterän vieraana. — Meillä ei ole kuin voitettavaa. Jo yksi voitto saattaisi horjuttaa Ketterää, Titaanien puolustaja Markus Salminen uskoo. Titaaneilla on edessään työntäyteinen ilta, varsinkin kaukalon omassa päädyssä. — Sanotaan vaikka niin, että hiki tulee varmasti, Salminen kuvailee. Neljän keskinäisen pelin perusteella Titaaneilla ei pitäisi olla mitään mahdollisuuksia, sillä Ketterä voitti ne kaikki. Maaliero kirjattiin Ketterälle peräti 35—7. — Saimme kaksi selkäsaunaa, mutta niissäkin maaliero repesi vasta lopussa, kun meiltä loppui usko, Salminen huomauttaa. Toisessa pelissä Kotkassa tammikuussa Titaanit pysyi lähes kaksi erää mukana, mutta jäähyt koituivat kotkalaisten kohtaloksi. Se loi uskoa. — Olisihan se hienoa kaataa Ketterä ja päästä pitkälle, Salminen sanoo. Salminen on yksi Titaanien kauden suurimmista yllättäjistä. Peruspakkien peruspakiksi luonnehdittu pelaaja on oivaltanut pelipaikkansa roolin ytimen. — En tosiaan ole mikään taiteilija siniviivan päällä. Yritän pitää oman maalin puhtaana ja auttaa sillä tavalla joukkuetta. Silloin on parasta tehdä kiekon kanssa nopeita ja helppoja ratkaisuja, Salminen sanoo. Seuran 189-senttinen ja satakiloinen kasvatti tunnetaan yhtenä joukkueen kovimpana harjoittelijana. Kehitystavoite on selkeä. — Harjoittelin viime kesänä mailankäsittelyä. Kiekollinen peli onkin kehittynyt kauden aikana. Yritän pitää kiekkoa jo vähän enemmän ja tehdä silti järkeviä ratkaisuja, Salminen sanoo. Salmisen kypsyminen miesten peleihin on tapahtunut tasaisen varmasti. — Olen piipahtanut välillä edustuksessa, mutta pääasiassa olen ollut A-nuorten mukana ainakin viisi kautta, Salminen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/20/Titaanien%20Markus%20Salminen%20odottaa%20hikist%C3%A4%20keskiviikkoa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMeill%C3%A4%20ei%20ole%20kuin%20voitettavaa%E2%80%9D/2017321928183/4