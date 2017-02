Uutinen

Kymen Sanomat: #Ruudutonpäivä antaa aivoille lepohetken — kuinka paljon aikaa sinä ja perheesi vietätte erilaisten ruutujen ääressä? Suomalaiset lapset ja nuoret viettävät viihderuutujen ääressä lähes kolme tuntia koulupäivinä ja neljä tuntia vapaapäivinä. Liikkumatonta aikaa kertyy lapsille 7—9 tuntia päivässä. Neuvokas perhe ja Yksi elämä -terveystalkoot haastavat perheet viettämään hiihtolomalla ruudutonta päivää, pysäyttämään viriketulvan hetkeksi ja antamaan aivojen levätä. Päivittäisen ruutuajan määrästä on hyvä keskustella yhdessä lasten kanssa. Toiset lapset ovat herkempiä ylivirittymään digilaitteiden käytöstä. — Kun lapsen ajatukset ja toiveet pyörivät vain ruututekemisen ympärillä, on hyvä pysähtyä miettimään koko perheen ruutusopimusta ja määritellä meidän perheen rajat laitteiden käytölle. Mitkä hetket pidetään viriketulvasta vapaana, kysyy Anne Kuusisto. Lapsen aivot sopeutuvat sähköisen maailman nopeaan vauhtiin ja tempoon. — Esimerkiksi pelaamisen lopettaminen voi olla vaikeaa, kun muut asiat tuntuvat hitailta ja tylsiltä. Lapsen aivot tarvitsevat palautumiseen vuorovaikutusta: yhdessä tekemistä, aikuisen myönteistä huomiota ja liikettä kehoon, tiivistää Kuusisto. Ruuduton päivä on leikkimielinen haaste. — Anna yksi päivä keskustelulle, kuuntelulle ja aidolle läsnäololle ilman jatkuvaa ruutujen vilkuilua. Täyspaastoa tärkeämpää on pohtia onko meidän perheen ruutujen käyttötavoissa tarkistamista? Digilaitteiden täyskiellot harvoin toimivat pitkään lasten kanssa. — Terveellä järjellä asetetut rajat ja esimerkiksi yhdessä pelaaminen tai somemaailmaan tutustuminen kantavat pitkälle, muistuttaa Kuusisto. Lue lisää aiheesta osoitteessa www.neuvokasperhe.fi. Minkä verran aikaa teidän perheessänne vietetään erilaisten ruutujen äärellä? Oletteko keskustelleet, onko se paljon vai vähän ja pitäisikö aikaa rajoittaa? Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/20/Ruudutonp%C3%A4iv%C3%A4%20antaa%20aivoille%20lepohetken%20%E2%80%94%20kuinka%20paljon%20aikaa%20sin%C3%A4%20ja%20perheesi%20viet%C3%A4tte%20erilaisten%20ruutujen%20%C3%A4%C3%A4ress%C3%A4/2017321925435/4