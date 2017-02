Uutinen

Kymen Sanomat: Roope Mäkelä: Awak Kuier on poikkeuksellinen lahjakkuus Kotkan Peli-Karhujen 15-vuotias Awak Kuier on tällä hetkellä Basketball Without Borders -leirillä New Orleansissa. Leirille on on kutsuttu lupaavimpia nuoria pelaajia eri puolilta maailmaa. NBA julkaisi Twitterissä videon 194-senttisen Kuierin donkkauksesta. Kuier muutti Suomeen kaksivuotiaana Egyptistä. — Awak aloitti koripallon pelaamisen PeKan junnuissa nelisen vuotta sitten ja pelaa nykyään pääasiassa B-junioreissa, kertoo PeKan naisten edustusjoukkueen päävalmentaja Roope Mäkelä. Tällä kaudella Kuier on pelannut myös A-junioreissa ja muutaman ottelun naisten mestaruussarjaa. — Alun perin hänen oli tarkoitus vain treenata naisten kanssa, mutta kun hänen lahjakkuutensa kävi ilmi, hän on pelannut myös otteluissa. Nuoren pelaajan viikko-ohjelma halutaan kuitenkin pitää järkevänä. — Olemme järjestäneet niin, että hänellä on yksi vapaapäivä viikossa, punttitreeniä ja että hänen elämässään olisi muutakin kuin koripalloa. Vaikka hän on superlahjakas, on hänen kanssaan edettävä hitaasti kiiruhtaen. Parhaat pelit ovat vielä edessä, muistuttaa Mäkelä. Mäkelä kehuu Kuieria poikkeukselliseksi lahjakkuudeksi. — Hän on nopea oppimaan ja liikunnallisesti lahjakas nuori nainen. Hän on nopea ja hänellä on hyvä ponnistusvoima. Hän pystyy pelaamaan molemmilla käsillä ja heittämään kaukaa. Kuier on herättänyt huomiota koripallopiireissä myös maailmalla. — Häneen kiinnitettiin huomiota, kun hän oli mukana PeKan peleissä ulkomailla ja nuorten maajoukkueessa. Ensimmäisen kerran Kuier esitteli donkkaustaitojaan harjoituksissa kuluvalla kaudella. — Onhan se poikkeuksellista, että 15-vuotias tyttö donkkaa. Hän on kuitenkin 194 senttiä pitkä ja pisin pelaaja naisten sarjassa. Lue koko uutinen:

