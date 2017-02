Uutinen

Kymen Sanomat: Kuntien ammattikeittiöissä käytetään pääosin kotimaista lihaa Kuntien ammattikeittiöissä käytetään noin 90-prosenttisesti kotimaista lihaa. Tilaukset tehdään suomalaisilta lihataloilta. Käytettävä liha on peräisin tavallisista suomalaisista tuotantoeläimistä. Hankinnat kilpailutetaan KL Kuntahankinnat -renkaan kautta. Ruokien alkuperä on siis hyvin tiedossa. Kotkan julkiset ruokapalvelut tuottaa Kymijoen Ravintopalvelu. Siellä kulutettiin viime vuoden toukokuusta tämän vuoden tammikuuhun vajaat 100 000 kiloa lihaa ja lihavalmisteita. — 91 prosenttia siitä oli suomalaista. Loput tulivat Ranskasta, Thaimaasta, Ruotsista, Saksasta, Puolasta ja Uudesta-Seelannista, tuotantopäällikkö Jyrki Karppinen kertoo. Ulkomaista alkuperää oli esimerkiksi osassa lihapullien raaka-aineita, joko sikaa, nautaa tai broileria. Myös kalkkunaleikkeleitä jouduttiin toisinaan ostamaan ulkomailta saatavuusongelmien vuoksi. Muualta tuotiin myös esimerkiksi riistarouhetta ja pekonikuutioita. Kaikki Etelä-Kymenlaakson kuuluvat samaan hankintarenkaaseen. Muidenkin kuntien ammattikeittiöiden lihan kotimaisuusaste on siis käytännössä sama. Lue koko uutinen:

