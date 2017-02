Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka osallistuu Kaakon elokuvakomission rahoitukseen Kotkan kaupunki on päättänyt osallistua Kaakon elokuvakomission perusrahoitukseen. Kotka rahoittaa komissiota vuosittain 16 000 eurolla vuosina 2017—2019, mikäli seudun muutkin kunnat ja kaupungit tekevät myönteisen rahoituspäätöksen. Kaakon elokuvakomission budjetti 2017—2019 on 139 100 euroa vuodessa. Suunnitelman mukaan Cursor maksaa 40 000 euroa, seutuvaltuusto 20 000 euroa, Kotka 16 000 euroa, Hamina 7 500 euroa sekä Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää kukin 3 500 euroa vuodessa. Yhteistyökumppaneilta ja myyntituloina kerätään 45 100 euroa. Kotkan lisäksi Virolahti on jo tehnyt päätöksen osallistumisestaan. Cursorin hallinnoima Kaakon elokuvakomissio on toiminut Etelä-Kymenlaaksossa vuoden 2015 alusta lähtien Kymenlaakson liiton rahoittamana EAKR-hankkeena. Hankkeen tavoitteena on ollut käynnistää seudun elokuvakomission toiminta ja luoda audiovisuaalisiin tuotantoihin perustuva elinkeinoala. — Hanke sujui hyvin. Lähdimme heti alusta asti hakemaan alueelle isoja tuotantoja, missä onnistuimme. Nyt haluamme varmistaa Kaakon elokuvakomission pysyvän toiminnan, vastaava tuottaja Sami Ristiniemi sanoo. Ristiniemen mukaan elokuvakomissio on kehittänyt palvelukonseptin, josta on tullut osa seudun markkinointistrategiaa. Alueen maine hyvänä kuvauskohteena on kiirinyt eteenpäin. — Tuotannot tuovat tänne rahaa. Ne tarvitsevat palveluita, joita paikalliset tarjoavat. Jokaisena kuvauspäivänä päätyy noin 10 000 euroa seudun asukkaiden ja yritysten kassaan. Ristiniemi kertoo, että komissio on kahdessa vuodessa onnistunut hankkimaan Kotkan—Haminan seudulle useita mittavia elokuva- ja tv-tuotantoja. Näistä ensimmäinen oli lyhytelokuva Ajatuksia rakkaudesta, jota kuvattiin Kotkassa syksyllä 2015. Viime vuoden lopulla Kotkassa filmattiin Aallonmurtaja-rikossarjaa, joka nähdään MTV-kanavalla ensi syksynä. Joulukuussa Hovinsaarella tehtiin studiokohtauksia Supermarsu-lastenelokuvaan, joka saa ensi-iltansa talvella 2018. Hankkeen merkittävin aikaansaannos on ollut Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas -elokuvan kuvauksien saaminen osittain alueelle. — Tuntemattoman sotilaan kuvaukset jatkuvat vielä ensi viikolla Haminassa. Myös Supermarsun ulkokohtauksia saatetaan tehdä keväällä ja kesällä Kotkassa. Ensi kesäksi on jo varmistunut yhden ison elokuvan saapuminen seudulle. Ensimmäisen maailmansodan aikaista elokuvaa kuvataan Pyhtäällä, Kotkassa ja Haminassa. Ristiniemi muistuttaa, että rahaliikenteen lisäksi tuotannot tuovat seudulle näkyvyyttä. — Esimerkiksi Aallonmurtaja-sarja tulee olemaan Kotkalle 45-minuuttinen matkailumainos, joka esitetään 10 kertaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/20/Kotka%20osallistuu%20Kaakon%20elokuvakomission%20rahoitukseen/2017321927906/4