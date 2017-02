Uutinen

Kymen Sanomat: Kirkolliskokoukselle aloite homoparien vihkimisestä — pappi voisi kuitenkin kieltäytyä tehtävästä Toukokuussa kokoontuva kirkolliskokous saa puitavakseen aloitteen kirkollisen vihkimisen laajentamisesta koskemaan myös homoseksuaaleja pareja. Aloitteen on tehnyt viisitoista kirkolliskokousedustajaa. Aloitteen mukaan yksittäistä pappia ei kuitenkaan velvoitettaisi vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mikäli se on vastoin hänen omaa avioliittokäsitystään. Aloite on laatuaan ensimmäinen Suomen luterilaisessa kirkossa. Sen tekijät muistuttavat tiedotteessa, että samankaltainen käytäntö on otettu äskettäin käyttöön Norjan luterilaisessa kirkossa. — Sovittelevalla aloitteella etsitään ratkaisua kirkkoa pitkään hiertäneeseen kysymykseen samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä. Tavoitteena on, että erilaiset avioliittokäsitykset voisivat elää kirkossa rinnakkain. Raamattua voidaan tulkita eri tavoin ja erilaisia näkemyksiä on kunnioitettava, tiedotteessa todetaan. Tekijät julkaisivat aloitteen ennen maaliskuun alussa voimaan astuvaa uutta avioliittolakia, joka mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken. Aloitteen allekirjoittajien joukossa sekä pappis- että maallikkoedustajia eri puolilta maata. — Myös muiden kirkolliskokousedustajien on mahdollista allekirjoittaa aloite 15. maaliskuuta mennessä, tiedotteessa todetaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/20/Kirkolliskokoukselle%20aloite%20homoparien%20vihkimisest%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89pappi%20voisi%20kuitenkin%20kielt%C3%A4yty%C3%A4%20teht%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4/2017521925738/4