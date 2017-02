Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksoon luvassa pakkasta, lunta ja aurinkoa Eteläkymenlaaksolaiset saavat tällä viikolla nauttia lumisateista, auringonpaisteesta ja pakkaspäivistä. Tänään iltapäivällä sataa lunta ja lämpötila on nollan tienoilla. Lumisade jatkuu aina aamuyölle asti. Huomenna ja keskiviikkona paistaa aurinko ja päivällä on viitisen astetta pakkasta. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä sataa taas lunta ja torstai on pilvinen päivä, lämpötila on taas nollan tuntumassa. Perjantaille Ilmatieteen laitos lupaa puolipilvistä säätä ja pari astetta pakkasta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/20/Etel%C3%A4-Kymenlaaksoon%20luvassa%20pakkasta%2C%20lunta%20ja%20aurinkoa/2017321925122/4