Kymen Sanomat: Toni Lahti tuo pyöräpajansa tyhjiin tiloihin Kotkan Satamakadulle Kotkalaiset tuntevat nuoriso-ohjaaja Toni Lahden kenties parhaiten pyöräpajan isäntänä. Se tuli Lahden mielestä kuin luonnostaan sivuhommaksi nuoriso-ohjaajalle. Ajatus pyöräpajaan tuli Helsingistä Kotkaan opiskelemaan muuttaneilta nuorilta. – He toivat tuliaisina idean. Alkuun toiminta lähti yksityisestä autotallista. Parin vuoden opiskelun jälkeen pyöräpajan perustajat muuttivat pois Kotkasta. Toimiva ajatus jäi kuitenkin itämään, ja toimintaa päätettiin jatkaa kotkalaisten voimin. Kaupungin virkamiehiin saatujen yhteyksien jälkeen paikka pyöräpajalle löytyi Hovinsaarelta. – Meille tärkeintä oli, että on vain tila, jossa voi rassata pyöriä. Lahden mukaan homma lähti nopeasti rullaamaan purku-uhan alla olleessa rakennuksessa. – Toiminta laajeni nopeasti. Mukaan tulivat myös temppupyöräilijät. – Jokaisessa suuressa kaupungissa on avoin pyöräpaja kaikkialla maailmassa. Meilläkin on käynyt reissaajia jopa Aasiasta saakka. Nyt pyöräpaja luopuu tiloistaan Hovinsaarella ja muuttaa Kantasatamaan Satamakadulle. Vanhat pyöräpajan tilat ovat jo saaneet purkutuomion, mutta milloin talo kaatuu, ei ole vielä tiedossa. Lue Toni Lahden henkilöhaastattelu sunnuntain Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta.

