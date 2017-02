Uutinen

Kymen Sanomat: Tasa-arvoinen avioliittolaki ja piispainkokouksen linjaus ovat ristiriidassa Uusi avioliittolaki tulee voimaan 1. maaliskuuta ja mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kanssa. Elokuisessa piispainkokouksessa kuitenkin päätettiin, ettei papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon muutu. Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen sana on laki kaikille alueen seurakunnille: Pappi toimii vastoin pappislupausta ja kirkon järjestystä, jos hän vihkii mies- tai naispareja. Kotka-Kymin, Haminan ja Pyhtään kirkkoherrat kertovat, että heidän seurakunnissaan ei tiettävästi ole pappeja, jotka olisivat päättäneet vihkiä myös homopareja. Osa Suomen papeista on kuitenkin jo nyt ilmoittanut alkavansa vihkiä mies- ja naispareja. Nämä papit löytää Sateenkaaripapit-nettisivulta. Nähtäväksi, miten hiippakunnat reagoivat papin toimintaan. — Tilanne on kummallinen, koska kirkon ja yhteiskunnan kannat eroavat, pohtii Haminan seurakunnan virkavapaalla oleva kirkkoherra Juha Tanska. Tanska on sitä mieltä, että avioliittokäsitystä tulisi kirkossa laajentaa kattamaan samaa sukupuolta olevien avioliitot. Hänen mielestään Raamattu ei ole ristiriidassa asian kanssa. — Vaikka ympäröivä kulttuuri vaikuttaa seksuaalisuuden ilmenemismuotoihin, itse seksuaalinen identiteetti on ilmeisesti voimakkaan geneettisesti määräytynyt. 2000—3000 vuotta sitten ei ollut vielä sanoja ilmiölle, jonka nykyihminen tuntee homoseksuaalisuutena. Esimerkiksi Daavidin ja Jonatanin keskinäistä ystävyyttä ja rakkautta kuvataan Vanhassa testamentissa “naisen rakkautta ihanampana”, millä kenties yritetään ilmaista asiaa. Koska biologia lyö niin voimakkaasti läpi sukupuolisessa suuntautumisessa, kulttuuri ei pysty kumoamaan asiaa. Se voi yksinkertaisesti vain tehdä tuhoa tai auttaa, Tanska toteaa. Kotkalainen Juha Kuusniemi on ilmoittautunut sateenkaaripappisivustolle. Hän ei tätä nykyä työskentele seurakuntapappina, vaan lukion opettajana. Kuusniemen mukaan kirkon kannalta ei ole oleellista, keitä avioliittoon vihitään. — Liityin Sateenkaaripappi-sivustolle oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin perinteiden muuttuminen on täysin luonnollinen asia. Psykologisessa mielessä ihminen haluaa kokea, että traditio on ikuista, vaikka todellisuudessa se elää jatkuvassa muutoksessa. Toinen syy on kysymys siitä, mitkä taistelut kannattaa taistella. Tätä samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimistä ei mielestäni pidä nostaa korkealle prioriteettilistalla, sillä kirkolla on paljon tärkeämpiäkin asioita ratkaistavanaan. Samanlainen turha taistelu käytiin aikanaan naispappeudesta, Kuusniemi muotoilee. Lue koko uutinen:

