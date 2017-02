Uutinen

Kymen Sanomat: Parasta viikonlopussa: Omaa aikaa musiikin parissa Virolahtelainen Anna Jähi on viettänyt musiikintäyteistä viikonloppua. Aikaa on vierähtänyt sekä pianon ääressä soittaen että biisejä puhelimesta kuunnellen. Musiikki onkin ollut parasta Jähin viikonlopussa. — Musiikki on ollut tärkeää minulle jo pienestä pitäen. Viime aikoina olen löytänyt sen merkityksen taas uudelleen. Pianon ääreen istahtaminen on oiva tapa rentoutua. Tänä viikonloppuna soitossa on ollut uusia kappaleita, joiden nuotteja Jähi lainasi viikolla kirjastosta. — James Bondin tunnareita sekä erilaisia pop-biisejä. Lisäksi on tullut soitettua erilaisia ikivirheitä, jotka osaan ihan lihasmuistista. Soitinrepertuaariin kuuluu myös viulu. Se on kuitenkin vain harvoin soittokäytössä. — Otan sen välillä esille ja viritän. Sen jälkeen se yleensä palaa koteloon. Piano on enemmän oma juttu. Myös kuunneltu musiikki on ollut olennainen osa viikonloppua. Siivous sujui kuin huomaamatta, kun taustalla soi hyviä biisejä. — Siivoukseen sopii vähän vauhdikkaampi musiikki. Mieluiten kotimainen. Omia suosikkeja ovat esimerkiksi Haloo Helsinki, Popeda, Eppu Normaali sekä Kolmas Nainen. Puhelimeen on ladattu Spotify, josta löytyy valikoimaa joka tunnelmaan. Rauhoittumiseen Jähi valitsee esimerkiksi Adelen tuotantoa. Jos edessä on bileilta, riippuvat musiikkivalinnat seurasta. — Jos esimerkiksi lähden vanhojen tyttökavereiden kanssa, kaivetaan esille joitain vanhoja ysärijuttuja. Sellaisia, mitä kuunneltiin jos joskus aikoinaan. Bailubiisitkin ovat minulla kyllä yleensä kotimaisia. Kuulokkeista kuuluvalla musiikilla voi varastaa itselleen oman, rauhallisen hetken. — Kerran kun olin aivan yksin kotona, huudatin musiikkia telkkarin kautta. Musiikki tuo sitä omaa aikaa, sen avulla voi tehdä mitä haluaa ilman häiriötekijöitä, kahden lapsen äiti toteaa. Parasta viikonlopussa on Kymen Sanomissa sunnuntaisin verkossa ilmestyvä sarja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/19/Parasta%20viikonlopussa%3A%20Omaa%20aikaa%20musiikin%20parissa/2017321913528/4