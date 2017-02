Uutinen

Kymen Sanomat: Lintutapahtuma Arktika järjestetään jälleen toukokuussa, uutuutena retki Venäjälle Virolahdella järjestetään toukokuussa perinteiset Arktika-päivät. Lintujen kevätmuuton ympärille rakennettu tapahtuma sisältää aikaisemmilta vuosilta tuttua ohjelmaa, luvassa on kuitenkin myös uutta. Tapahtuma laajenee ensimmäisen kerran valtakunnan rajan toiselle puolelle. 25.—27. toukokuuta järjestetään linturetki Venäjälle, Äänisjärven ympäristöön. Virolahdella tapahtumat keskittyvät Leerviikin virkistysalueen ympäristöön. Ohjelmaa on päivittäin 12.—21. toukokuuta. Tarjolla on esimerkiksi lintuhavaintokilpailu Arktika-ralli, erilaisia luontoretkiä sekä linnunpönttötalkoot. Muuhun ohjelmaan kuuluu esimerkiksi risteilyitä, veneretkiä ja luentoja. Lintujen kevätmuutto kestää huhtikuulta kesäkuun alkuun asti. Virolahdella vierailee sen aikana tuhansia lintuharrastajia joka vuosi. Varsinaisille Arktika-päiville odotetaan 3500—4000 vierailijaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/19/Lintutapahtuma%20Arktika%20j%C3%A4rjestet%C3%A4%C3%A4n%20j%C3%A4lleen%20toukokuussa%2C%20uutuutena%20retki%20Ven%C3%A4j%C3%A4lle/2017321918126/4