Kymen Sanomat: Kuoron pitäessä konsertin säveltäjälle kuuluisi korvaus Paikallinen kuoro pitää konsertin. Ohjelmistossa on uudehkoja kuoroteoksia, mutta mausteeksi halutaan pari radiosta tuttua iskelmähittiä. Epätietoisuutta aiheuttaa kuitenkin se, voiko kappaleita tuosta vain esittää. Vastaus on, että ei voi. Lupaa pitää hakea Teostolta, joka edustaa säveltäjiä, sanoittajia ja sovittajia. — Kun musiikkia esitetään julkisesti, tekijänoikeuslain mukaan siihen tarvitaan aina lupa musiikin tekijöiltä ja esittäjiltä, Lasse Fast Teostosta kertoo. Luvan hankkiminen saattaa kuulostaa monimutkaiselta ja kalliilta, mutta Fastin mukaan tämä on kuitenkin väärä käsitys. — Uudet asiakkaat kommentoivat usein, että eihän tämä nyt niin kallista olekaan. Lupahakemuksen voi hoitaa netissä tai siihen voi pyytää apua Teoston asiakaspalvelusta. Luvan hintaan vaikuttavat tapahtuman koko, luonne ja mahdolliset lipputulot. Paikallisen kuoron konserttiin saapuu noin 100-henkinen yleisö. Kuoro myy pääsylippuja konserttiin 900 euron edestä. Siitä Teostolle maksetaan kahdeksan prosentin osuus, eli reilut 70 euroa. Vaikka läheskään kaikki yhtyeet tai lauluporukat eivät hae Teosto-lupia, Fastin mukaan yhä useampi hakee. Vuosittain Teosto myöntää luvan noin 60 000 tapahtumalle. — Toki ymmärrämme, että esimerkiksi kaikilla pienillä harrastajaryhmillä ei ole edes tietoa siitä, miten pitäisi toimia. Vaikka turuilla ja toreilla esitettäisiin musiikkia ilman lupaa, Teosto ei pelottele sanktioilla. Vaikka paikallinen kuoro jättäisi luvat hankkimatta, todennäköisesti siitä ei seuraisi mitään. — Aina silloin tällöin joudumme kuitenkin ottamaan yhteyttä esimerkiksi johonkin ravintolaan, jossa bändi on ollut keikalla, mutta joka ei ole hakenut lupaa. Nämä tilanteet selviävät yleensä neuvottelemalla.

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/19/Kuoron%20pit%C3%A4ess%C3%A4%20konsertin%20s%C3%A4velt%C3%A4j%C3%A4lle%20kuuluisi%20korvaus/2017521923176/4