Uutinen

Kymen Sanomat: Katso Starbox-blogien reseptit alkuviikkoon: arjen pelastavat kikherneporkkanapihvit, miedosti chilinen tonnikalapasta ja helppo kasvissosekeitto Starboxin bloggaajilla on jälleen tarjolla loistovinkkejä alkuviikon ruokalistalle. Kakkupuoti Hurmaavan Mari vinkkaa tekemään kikherne-porkkanapihvejä. Ne voi nautti vaikka raikkaan tsatsikin kanssa, ja Mari kertoo blogissaan myös ohjeen siihen. Jannen keittiössä -blogin mukaan miedosti chilinen tonnikalapasta on arjen pelastus. Janne Kujalan resepti sisältää tonnikalan lisäksi muun muassa purjoa, tomaattia ja chilikastiketta. Hempee-blogin Jonna Wallin kertoo helpon kasvissosekeiton repsetin pakkaspäiville, mutta keitto maistuu varmasti myös vähän vähemmälläkin pakkasella ja jopa plusasteilla. Tämä ohje on tulisella vivahteella. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/19/Katso%20Starbox-blogien%20reseptit%20alkuviikkoon%3A%20arjen%20pelastavat%20kikherneporkkanapihvit%2C%20miedosti%20chilinen%20tonnikalapasta%20ja%20helppo%20kasvissosekeitto/2017521920958/4