Uutinen

Kymen Sanomat: Kasvien keväthuollon yhteydessä kannattaa ottaa pistokkaita - katso video Huonekasvien keväthuollon yhteydessä on oivallinen aika ottaa pistokkaita. Näin saat uusia kasveja edullisesti tai voit ilahduttaa niillä ystäviä, yrittäjä Juha Toikka haminalaisesta Kodin Kukat -puutarhakaupasta vinkkaa. — Pistokkaat on helppo ottaa kasvien leikkauksen yhteydessä. Keväällä pistokkaat lähtevät kasvamaan hyvin, sillä se on kasvien luontaista aikaa kasvattaa juuria. Pistokkaan voi laittaa juurtumaan joko vesilasiin tai kätevään turvenappiin. Tarkemmat neuvot saat jutun ohessa olevasta videosta! Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/19/Kasvien%20kev%C3%A4thuollon%20yhteydess%C3%A4%20kannattaa%20ottaa%20pistokkaita%20-%20katso%20video/2017321916636/4