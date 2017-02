Uutinen

Kymen Sanomat: Jyri Lehtonen palaa Kouvojen päävalmentajaksi — Poikolan kausi on ollut "raskain vastaan tulleista" Jyri Lehtonen palaa korisliigaseura Kouvojen päävalmentajaksi ensi kauden kattavalla sopimuksella. — Yhdeksän kuukautta poissa päivittäisvalmennuksesta on ollut outoa, mutta samalla terapeuttista, Lehtonen sanoo. — Olen kouluttanut itseäni paljon kyseisenä aikana seuraamalla erilaisia trendejä muualta koripallomaailmasta. Lehtonen luotsasi viime kaudella Kouvot Korisliigan mestariksi. Kuluvan kauden loppuun Kouvoja luotsaava Pieti Poikola on ollut neitsytkaudellaan Kouvolassa monien haasteiden edessä. — Kausi on ollut erittäin haastava, varsinkin kun sitä edelsi neljän vuoden maajoukkueprojektin päättyminen Tanskassa ilman yhtään huilipäivää, Poikola sanoo. — Koimme myös pelaajarekrytoinnissa epäonnistumisia ja vähän huonoa tuuriakin. Tämä yhdessä loukkaantumisten ja muiden syiden takia on tehnyt kaudesta raskaimman, mitä itselleni on tullut vastaan. Kouvojen varapuheenjohtajan Mikko Sydänmaanlakan mukaan Kouvoja on valmennettu hyvin jo vuosien ajan. — Oli aika luontevaa kääntää neuvottelut paikkakunnalla asuvan mestarivalmentajan suuntaan, kun Pieti Poikolan kanssa neuvottelut optiovuodesta eivät johtaneet eteenpäin. — Kouvot on jo vuosia nauttinut huippuvalmennuksesta ja eikä Pieti Poikola todellakaan tehnyt tähän poikkeusta. Vastoinkäymisten määrä on ollut toistaiseksi kohtuuton, Sydänmaanlakka sanoi. Lue koko uutinen:

