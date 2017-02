Uutinen

Kymen Sanomat: Jazzillat alkavat maanantaina ravintola Kairossa Kotka Jazz ry:n Jazz Finland Live 2017 -konserttisarja käynnistyy ensi viikolla Ravintola Kairossa. Kotka Jazz ry. on järjestänyt jazziltoja yhteistyössä Suomen Jazzliiton, Musiikin edistämissäätiön ja Kotkan kaupungin sekä kotkalaisravintoloiden kanssa. Jazzillat alkoivat viime vuoden keväällä. Kairon lisäksi iltoja on järjestetty Merikeskus Vellamossa. Kotka Jazz ry:n puuhamiehistä Olli Andersen kertoo iltojen vetäneen kohtalaisesti väkeä. Viimeisin jazzilta oli joulukuussa. Tavoitteena on järjestää tänäkin vuonna jazzilta ainakin kerran kuukaudessa. — Joudumme hieman karsimaan konserttien määrää ja tarjontaa, koska rahaa ei ole niin paljon käytettävissä kuin viime vuonna, kertoo Andersen. Konserttisarjan aloittaa maanantaina neljän muusikko-säveltäjän uunituore projekti Lithium, jossa yhdistyy määrätietoisuus, nuoruuden palo ja taidokas instrumenttien hallinta. Suunnitelmia on kevään osalta toukokuulle asti. Maaliskuussa esiintymään tulee basunisti Kasperi Sarikoski Nuance-yhtyeensä kanssa, huhtikuussa on vuorossa Gourmet-yhtye ja toukokuussa kitaristi Kari Antila. Kotkan pääsy Jazz Finland Live -hankkeeseen on pönkittänyt jazzkaupungin mainetta. Andersenin mielestä hanke on mahdollistanut tuottaa Kotkaan valtakunnallisestikin merkittäviä muusikoita ja yhtyeitä. Jazz Finland LIVE 2017 East Coast Jazz Club: Lithium Ravintola Kairossa maanantaina 20. helmikuuta kello 19. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/19/Jazzillat%20alkavat%20maanantaina%20ravintola%20Kairossa/2017321916395/4