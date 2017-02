Uutinen

Kymen Sanomat: Essi ja Sara aikovat muuttaa parisuhdestatuksensa avioliitoksi Kotkalaissyntyinen Essi Varjoranta ja hänen puolisonsa Sara Varjoranta aikovat lakimuutoksen myötä muuttaa parisuhdestatuksensa avioliitoksi. Rekisteröidyssä parisuhteessa he ovat olleet elokuusta 2015, yhdessä pari vuotta pidempään. Varjorannat kertovat kohdanneensa vain harvoin ennakkoasenteita. — Ennemmin on ehkä niin, että itse kuvittelee muilla olevan ennakkoluuloja. Meihin on suhtauduttu kaikin puolin korrektisti suurimman osan aikaa, kertoo Essi Varjoranta. Sara Varjoranta muistaa, että kerran Kampin asemalla humalainen, keski-ikäinen mies huuteli asiattomuuksia ja Essi Varjoranta on saanut vihapostia muutamalta kiihkouskovaiselta. Hän oli myös mukana Helsiki Pride -kulkueessa kaasuiskun tapahtuessa vuonna 2010. Pariskunnalla on kuitenkin vahva usko ihmisiin ja siihen, että heihin tullaan suhtautumaan jatkossakin pääosin neutraalisti. He ovat kuitenkin ensisijaisesti jotain muuta, kuin poikkeama normista. Nimittäin rakastava perhe. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/19/Essi%20ja%20Sara%20aikovat%20muuttaa%20parisuhdestatuksensa%20avioliitoksi/2017321904851/4