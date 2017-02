Uutinen

Kymen Sanomat: Voittamisen kulttuuri näkyy — Vilpas jatkoajalla KTP:tä parempi Kun voittaa tarpeeksi usein, voittamisesta tulee tapa. Ja päinvastoin.Salon Vilpas on pelannut tämän kauden korisliigassa kahdeksan enintään viiden pisteen erolla puoleen tai toiseen päättynyttä ottelua. Vilpas on voittanut noista otteluista seitsemän. KTP-Basketin vastaavat lukemat tiukoista otteluista ovat neljä ottelua, neljä tappiota.Ei siis ihme, että kun Kotkassa päädyttiin tänään jatkoajalle, Vilpas voitti 92—83 (76—76, 34—39).KTP hävisi marraskuussa Vilppaalle hämmästyttävien loppusekuntien tapahtumien jälkeen. Paljon jossiteltavaa isännille jäi tälläkin kertaa, sillä KTP pääsi heittämään voittoheittoa kaksi kertaa varsinaisen peliajan loppusekunneilla. Ensin epäonnistui Daniel Bailey ja aikalisän jälkeen Villematti Kopio.Jatkoajalla Vilpas karkasi nopeasti 84—77-johtoon. Kopion kolmonen herätti vielä kotiyleisön toiveet, mutta Vilpas pelasi lopun varmasti ja viimeisteli viidennen peräkkäisen voiton KTP:stä.KTP ei ollut huono, mutta se ei osaa voittaa näitä pelejä. Isännät johtivat ottelua lähes 36 minuutin ajan, enimmillään 10 pisteellä. Kuusi minuuttia ennen loppua KTP johti vielä 70—62, mutta siitä alkoi Vilppaan nousu. Kaksi minuuttia myöhemmin vieraat menivät ensimmäistä kertaa ottelussa johtoon numeroissa 70—71.KTP pelasi jälleen ilman William Walkeria, joka on joutunut luovuttamaan paikkansa pelaavassa kokoonpanossa Daniel Baileylle. Jenkit vastasivat tuttuun tapaan KTP:n tehoista, sillä Bailey ja Sherman Gay tekivät 19 pistettä mieheen, Monyea Pratt heitti 17 ja Antwan Scott 16 pistettä. Kotimaisille jäi tällä kertaa 12 pistettä.Vilpas nousi voitolla tasapisteisiin sarjan kärjessä olevan Seagullsin kanssa.KTP taas jatkaa taistelua viimeisistä pudotuspelipaikoista. Tiukkaa on, sillä sijoilla 6—9 oleva nelikko Nokia, Kouvot, KTP ja Pyrintö on kahden pisteen sisällä toisistaan.KTP:n pelit jatkuvat ensi keskiviikkona Seagullsin vieraana. Lue koko uutinen:

