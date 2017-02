Uutinen

Kymen Sanomat: Vesa Haaja tuo vanhat hyvät ajat takaisin — uutta albumia saa myös c-kasettina Haminalaislähtöisen Vesa Haajan ensimmäinen sooloalbumi, Se hetki on nyt, ilmestyi perjantaina. Rautalankayhtye Agentsin solistina tunnettu Haaja kertoo, että myös hänen soolotuotantonsa pohjautuu 1950—70-lukujen amerikkalaiseen musiikkiin. Levy yhdistelee melodista poppia, rockia ja iskelmää. — Agentsin musiikissa kuuluu vahvasti suomalainen melankolia. Nyt mennään vähän positiivisemmassa sävyssä. Albumin nimeä mukaillen, Haaja kertoo, että tämä oli oikea hetki julkaista omaa musiikkia. Hänen mielestään 48 on hyvä ikä sooloartistille. Jalat pysyvät jo maassa, kun nuoruuden haavekuvat ovat romuttuneet. — Kirjoitin suomenkielisiä kappaleita pöytälaatikkooni jo ennen Agentsin aikoja. Päätin laittaa ne eteenpäin, kun tulee hyvä hetki. Sellainen tuli pari vuotta sitten, jolloin bändeillä oli vähän hiljaisempaa. Albumi julkaistiin neljässä formaatissa: digitaalisena, cd:nä, vinyylinä ja c-kasettina. — C-kasetteja julkaistiin vain sata kappaletta, joten niistä tulee keräilyharvinaisuuksia, Haaja naurahtaa. Haaja aloitti musiikkiuransa haminalaisessa rockabilly-bändi Whistle Baitissa vuonna 1984. Agentsissa hän laulanut vuodesta 2008. Molemmat yhtyeet ovat edelleen aktiivisia. — Agents keikkailee ihan valtavasti. Olemme koko ensi kesän kiertueella. Myös Whistle Bait nähdään tänä vuonna keikkalavoilla. Haaja vihjaa, että uutta musiikkia saattaa olla tulossa pikapuolin, sillä biisit tulevalle levylle ovat jo valmiina. Ensi perjantaina Haaja saapuu uuden albuminsa kanssa Haminan Tullikamariin. Laulaja odottaa keikkaa riemullisena kotiinpaluuna. — On kiva nähdä vanhoja tuttuja. Pyrin aina liputtamaan Haminan puolesta, Vehkalahden Ristiniemessä kasvanut Haaja sanoo. Vesa Haajan Se hetki on nyt -levyn julkaisukeikka 24.2. Tullikamarissa Haminassa. 4. maaliskuuta Haaja esiintyy Haminan Suomalaisessa kirjakaupassa kello 12. Tutustu uuteen albumiin: https://open.spotify.com/track/5ai9GkUjedfampkdmeiZRL https://open.spotify.com/track/587urThK6roWGZ1kCMUZTZ Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/18/Vesa%20Haaja%20tuo%20vanhat%20hyv%C3%A4t%20ajat%20takaisin%20%E2%80%94%20uutta%20albumia%20saa%20my%C3%B6s%20c-kasettina/2017321918433/4