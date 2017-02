Uutinen

Kymen Sanomat: Titaanit voitti, mutta pudotuspelivastus on pahin mahdollinen Joskus hyvästä työstä saa vain laihan palkkion. Titaanien esitys kotiyleisönsä edessä tänään oli yksi kauden parhaista, ja Suomi-sarjassa kolmantena oleva Nokian Pyry taipui kotkalaisten käsittelyssä 5—2 (1—1, 1—1, 3—0).Silti Titaanien osana on pelata pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella sarjan parasta joukkuetta, Ketterää vastaan. Seitsemäntenä oleva KooVee otti tänään jatkoaikavoiton, minkä turvin se pitää Titaanit takanaan. Mahdollisissa tasapisteissä ratkaisee maaliero ja se on tamperelaisilla selvästi parempi.— Edessä on taistelu Daavidin ja Goljatin välillä, titaanivalmentaja Mika Piispanen kuvaili Ketterän kohtaamista.Titaanit on hävinnyt tällä kaudella kaikki neljä otteluaan imatralaisia vastaan.Suomi-sarjan välieriin selviytyy kolmella voitolla. Keskiviikkona pelataan Imatralla ja lauantaina jatketaan Kotkassa.Titaanien voittomaalin Pyryä vastaan iski puolustaja Jere Kola ylivoimalla kolmannen erän alkupuolella (45.56). Ajassa 53.46 Jesse Hurme laukoi lähes samoilta jalansijoilta vapauttavan 4—2-osuman. Kalle Kolehmainen viimeisteli tyhjiin 5—2 ottelun viimeisellä minuutilla.Titaanien 1—1 -tasoituksesta vastasi avauserässä A-juniori Panu Laitinen. Toisessa erässä Titaanit toi 2—2-tasoihin Juho Luukkonen. Lue koko uutinen:

