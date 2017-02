Uutinen

Kymen Sanomat: Titaanien Aapo Lampinen ja Joni Jokila lopettavat — tänään viimeistä kertaa jäällä runkosarjan kotiottelussa Titaanien runkosarjakausi jääkiekon Suomi-sarjassa on kahta ottelua vailla valmis. Kotkalaiset kohtaavat tänään kotihallissa Nokian Pyryn ja huomenna Jyväskylässä Liikunnan Riemun.Päättymässä on myös jotain muuta — kaksi mittavaa titaaniuraa nimittäin. Hyökkääjät Aapo Lampinen, 31, ja Joni Jokila, 28, ovat ilmoittaneet lopettavansa kilpakiekon pelaamisen kuluvan kauden päätteeksi, joten tämän illan Pyry-ottelu on varakapteenien viimeinen runkosarjan kotipeli titaanipaidassa.— Jo ihan sen vuoksi kannattaa tulla paikan päälle kyseistä kaksikkoa kannustamaan, Titaanien päävalmentaja Mika Piispanen sanoo.Lampinen on pelannut Titaaneissa vuodesta 2012. Hän on ollut vuodesta toiseen joukkueen tehokkaimpia pelaajia ja kasannut 151 ottelussa tehot 106+118. Tällä kaudella Lampinen on 17 maalillaan ollut joukkueen selvästi ahnain maalintekijä.Jokilan titaaniura on vielä paljon pidempi. Hän aloitti seuran junioreissa jo syksyllä 2007 ja pelasi viime kuussa 200. ottelunsa edustusjoukkueessa. Tällä kaudella Jokila on tehnyt 11 maalia ja syöttänyt viisi.Illan ottelussa on ainakin teoriassa vielä panosta, sillä molemmat hakevat parempia asetelmia pudotuspeleihin. Kahdeksantena oleva Titaanit jahtaa neljä pistettä edellä olevaa KooVeetä, ja sarjakolmonen Pyryllä on vielä hiuksenhieno mahdollisuus kivuta JHT:n ohi runkosarjan kakkoseksi. Eroa on kuusi pistettä.Titaanit—Pyry, Suomi-sarjaa Kotkan jäähallissa kello 17. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/18/Titaanien%20Aapo%20Lampinen%20ja%20Joni%20Jokila%20lopettavat%20%E2%80%94%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20viimeist%C3%A4%20kertaa%20j%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20runkosarjan%20kotiottelussa/2017321920928/4