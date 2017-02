Uutinen

Kymen Sanomat: PeKa huima vire jatkuu — Laura Lehtoranta ei erehtynyt kaaren takaa kertaakaan Peli-Karhujen hurja vire naisten korisliigassa kestää. Kotkalaiset ottivat tänään yhdeksännen voiton kymmenessä viime pelissä, kun Kouvottaret kaatui kotikentällään 56—76 (25—34). PeKa nousi tasapisteisiin sarjassa neljäntenä olevan Forssan Alun kanssa ja jätti kuudentena olevan Kouvottaret jo neljän pisteen päähän. Pudotuspeliviivan alapuolella korkeimmalla olevaan EBT:hen eroa on nyt kuusi pistettä. Jäljellä on viisi ottelukierrosta. PeKa hallitsi Kymenlaakson paikallisottelua alusta loppuun. Jo ensimmäien kymmenminuuttisen jälkeen kotkalaisten johto oli 11 pistettä. Lopullinen ratkaisu tuli kolmannella neljänneksellä, kun PeKa kiihdytti 14 pisteen karkumatkalle. PeKan ilotulitusta johtivat Lehtorannan siskokset Laura ja Roosa. Ensin mainittu aloitti penkillä, mutta kentälle päästyään heitti kaikki kuusi kolmostaan sisään ja kasasi kaikkiaan 20 pistettä. Roosa säesti 19 pisteellään, joista 12 tuli kolmen pisteen koreilla. Voittajien amerikkalaiset tekivät koreja tasaisesti: Amanda Lassiter 12, Akilah Sims 11 ja Daisha Simmons 10 pistettä. PeKa pelaa seuraavaksi kotonaan jumbojoukkue Helmi Basketia vastaan. Pelipäivä on torstai 2. maaliskuuta. Lue koko uutinen:

