Kymen Sanomat: Miehikkälästä ja Virolahdelta puuttuvat vielä pakettiautomaatit Verkkokaupan suosio on lisännyt pakettiautomaattien määrää. Etelä-Kymenlaaksossa on tällä hetkellä seitsemän automaattia. Nykyiset laitteet sijaitsevat Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä. — Päätökset nykyisistä paikoista on tehty muutamia vuosia sitten. Olemme pyrkineet sijoittamaan ne paikkoihin, joissa liikkuu muutenkin paljon väkeä, palvelupisteverkoston johtaja Anna Lehtonen toteaa. Posti tarkastelee parhaillaan uudelleen automaattien sijoittelua koko valtakunnan mittakaavassa. — Päätöksiä uusista ei ole vielä tehty. Verkostoa ei ole kuitenkaan tarkoitus ainakaan supistaa. Mitä sitten tarvittaisiin, että esimerkiksi Miehikkälään tai Virolahdelle saataisiin oma pakettiautomaatti? Enemmän asiakkaita, jos puhutaan nykyisen mallin automaateista, Lehtonen vastaa. Verkostoselvityksen yhteydessä etsitään uudenlaisia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat myös kustannuksiltaan pienempien automaattien ylläpidon. — Ei ole poissuljettua, että pienemmillekin paikkakunnille löytyisi konsepteja. Ne edellyttävät kuitenkin vielä tuotekehitystä, Lehtonen kertoo.

