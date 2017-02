Uutinen

Kymen Sanomat: Kumppanuustalo Viikarin toiminta jatkuu Kotkassa Kotkassa sijaitsevassa Kumppanuustalo Viikarissa toiminta jatkuu STEA:n eli entisen RAY:n rahoituksella. Viikari on yhteisöllinen toimintakeskus, joka tavoittaa tällä hetkellä noin 140 kotkalaista yhdistystä ja harrasteryhmää. Toiminnan kehittäminen aloitettiin Yksillä Purjeilla -kumppanuushankkeessa ja jatkuu Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n hallinnoimana hankkeena, joka on saanut kohdennetun toiminta-avustuksen. Kotkan kaupunki omistaa tilat ja se on antanut ne paikallisten yhdistysten ja toimintaryhmien käyttöön. Tilojen päivittäisestä pyörittämisestä vastaavat Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n työntekijät. Uuden hankkeen myötä työnsä aloittanut verkostokoordinaattori Hanna Pikka vastaa osaltaan talon toimivuudesta ja kehittämisestä. Päivittäin Viikarissa työskentelee yli kymmenen Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n työntekijää. He tarjoavat atk-apua, pitävät huolta Kumppanuustalo Viikarin siisteydestä ja pyörittävät kohtaamispaikka Loistoa Lue koko uutinen:

