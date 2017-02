Uutinen

Kymen Sanomat: Kelan toimeentulotukihakemusten ruuhkan pitäisi helpottaa toukokuussa Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelalle vuodenvaihteessa. Hakemusten käsittely ja Kelan asiakaspalvelu ruuhkautuivat tammikuussa, koska Kelalle tuli suuri määrä uusia asiakkaita. — Noin 300 000 kotitaloutta siirtyy kolmen kuukauden aikana Kelan asiakkaaksi. Se on niin suuri määrä lyhyessä ajassa, että se aiheuttaa viivettä, Kelan etuusjohtaja Anne Neimala sanoo. Kaikkia päätöksiä ei ole ehditty tehdä lain määräämässä seitsemän arkipäivän kuluessa. Käsittelyaika voi venyä, jos hakemuksessa ei ole tarvittavia liitteitä tai jos hakemusta pitää täydentää. — Emme puhu viikoista tai kuukausista vaan päivistä. Valtaosin hakemukset on saatu lainmukaisessa ajassa käsiteltyä. Uusia perustoimeentulotuen hakemuksia on tullut yhteensä 167 800, ja niistä on käsitelty 149 600. Tammikuussa hakemuksista käsiteltiin lakisääteisessä seitsemän arkipäivän ajassa 97,2 prosnettia. Helmikuun osalta tietoa ei vielä ole. Todennäköistä kuitenkin Neimalan mukaan on, että se tulee olemaan alhaisempi kuin tammikuun luku. Ruuhkaa on purettu muun muassa palkkaamalla määräaikaisia työntekijöitä ja kouluttamalla Kelan työntekijöitä toimeentulotukihakemusten käsittelyyn ja teettämällä ylitöitä. — Ruuhkan pitäisi hellittää, kun kaikki asiakkaat ovat siirtyneet kunnista Kelaan ja olemme selvittäneet heidän tilanteensa, Neimala sanoo. Kiire toimeentulotukihakemusten käsittelyssä Kelassa voi jatkua vielä huhtikuuhun asti, sillä silloin kaikki perustoimeentulotukea tarvitsevat siirtyvät Kelan asiakkaiksi. Kunnat ovat voineet tehdä loppuvuonna päätöksiä, joilla toimeentulotukea on myönnetty maaliskuun loppuun saakka. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/18/Kelan%20toimeentulotukihakemusten%20ruuhkan%20pit%C3%A4isi%20helpottaa%20toukokuussa/2017521912665/4