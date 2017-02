Uutinen

Kymen Sanomat: Kaatumisseula-klinikka jatkaa toimintaansa Kotkassa Kaatumisseula-hanke päättyi Kotkassa vuoden 2016 vuoden lopussa, mutta toimintaa on nyt päätetty jatkaa kaupungin omana toimintana. Kaatumisseula-klinikan tavoitteena ja toimintana on ennalta ehkäistä kaatumisia, lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä, kartoittaa olemassa olevia vaaratekijöitä sekä puuttua niihin tarkoituksenmukaisin keinoin. Terveydenhoitaja ja fysioterapeutti tekevät laajan kaatumisvaaran arvioinnin 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille kuntalaisille, pois sulkematta myöskään nuorempia, joilla on selkeä kaatumisvaara. Iän karttuessa kaatumiset yleistyvät — joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkinlaisen vamman. Kriteereinä klinikalle pääsyyn ovat esimerkiksi huono liikuntakyky, huono tasapaino, kaatumispelko tai kaatumis- tai murtumariskiä lisäävä perussairaus. Lue koko uutinen:

