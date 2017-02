Uutinen

Kymen Sanomat: Joko nyt? — KTP:n viimeisimmästä Vilpas-voitosta on ennätysmäisen kauan KTP ja Salon Vilpas ovat kohdanneet miesten koripallon pääsarjassa vuosien varrella 57 kertaa. KTP on voittanut 36 ottelua, mutta juuri nyt suhdanteissa on menossa historiallisen synkkä vaihe. Vilpas on keskinäisissä peleissä neljän ottelun voittoputkessa, pidemmässä kuin koskaan aiemmin.Joukkueet iskevät tänään Steveco-areenalla yhteen runkosarjan neljännessä kohtaamisessa. Sarjakakkonen Vilpas on voittanut kaikki aiemmat, ja ainakin marraskuinen ottelu Kotkassa on jäänyt painajaisena kotkalaisten mieleen: KTP johti kahdeksan sekuntia ennen loppua 75—73, sillä oli pallo ja se pääsi heittämään neljä vapaaheittoa. Vilpas kuitenkin voitti hämmästyttävien vaiheiden jälkeen 76—75.Sen jälkeen KTP on kuitenkin ollut kotikentällä vahva (kuusi voittoa yhdeksästä ottelusta) ja janoaa nytkin sarjapisteitä.— Salolla on kova voitto Kouvolasta (keskiviikkona 100—97) alla, joten se on varmasti täynnä itseluottamusta. Voittoa lähdetään kuitenkin hakemaan, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus totesi Korisliiga.fi -sivustolla.Ailus panttaa tavan mukaan joukkueen pelaavaa kokoonpanoa: kaikkien jenkkien (sekä Vili Nymanin) nimen perässä ovat kirjaimet GTD eli siviilivaatteisiin jäävän ulkomaalaisen nimi selviää vasta paikan päällä.Kolmessa viime ottelussa Ailus on jättänyt penkille William Walkerin ja peluuttanut Daniel Baileyä Monyea Prattin, Sherman Gayn ja Antwan Scottin kanssa.— KTP on Scottin tulon myötä saanut lisää tulivoimaa ja taitoa takakentälle. Voisikin sanoa, että tehokaksikko Pratt—Gay on muuttunut tehokolmikoksi Scottin ansiosta, Vilppaan valmentaja Joonas Iisalo sanoo Korisliigan sivuilla.— Reiskan (Ailus) tuntien jotain yllätyksiä taktiikoissa varmaan nähdään, joten kaikkeen täytyy olla valmiina.KTP-Basket—Vilpas, Korisliigaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa kello 17. Lue koko uutinen:

