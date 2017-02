Uutinen

Kymen Sanomat: Huonekasvien keväthuolto kannattaa aloittaa pian Auringonvalon lisääntyessä on otollinen aika huonekasvien vuosihuollolle. Eri kasveilla on erilaiset tarpeet, mutta useimmat kaipaavat vähintään pinnallista mullanvaihtoa. Kymen Sanomat pyysi parhaat vinkit kasvien keväthuoltoon Juha Toikalta, joka pyörittää haminalaista Kodin Kukat -puutarhakauppaa. 1. Valitse sopiva ruukku Jos juuret ovat kasvaneet runsaasti, voi vaihto suurempaan ruukkuun olla paikallaan. Liian iso ruukku voi kuitenkin heikentää kukintaa. 2. Valitse oikea multa Musta mullat eivät sovellu ruukkukasveille. Sopiva multa kannattaa valita kasvityypin mukaan, esimerkiksi kaktuksille, viherkasveille sekä kukkiville kasveille löytyy omat vaihtoehtonsa. 3. Kastele ennen mullanvaihtoa Kasvi kannattaa kastella huolellisesti ennen mullanvaihtoa. Se herättää juuret ja helpottaa vaihtotyötä. 4. Älä hukuta kasveja Kasveja tulee kastella hyvin maltillisesti mullanvaihdon jälkeen. Kun juuret joutuvat hakemaan vettä, tekee se niistä voimakkaat. Maltillinen kastelu on riittävä aluksi. 5. Lannoita vasta myöhemmin Veteen lisättävän lannoitteen käyttö kannattaa aloittaa vasta muutamia viikkoja mullanvaihdon jälkeen. Aluksi riittää puhdas, huoneenlämpöinen vesi. 6. Sijoita oikein Kasvia ei tulisi koskaan pitää aivan ikkunan vieressä tai patterin yläpuolella. Ikkunan edessä on aina hieman vetoisaa ja patteri kuivattaa kasvia. Lue koko uutinen:

