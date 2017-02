Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Isoonpuistoon istutetaan mäntyjä ja lehtipuita Kotkan kaupunki kaataa Isostapuistosta 16 vanhaa puuta. Puistoon istutetaan korvaavia puita vielä tänä vuonna. — Sinne istutetaan muun muassa mäntyjä. Tässä työssä täytyy katsoa jopa 50 vuoden päähän. Puiston mäntypuusto on nyt tasaikäistä ja pääosin hyväkuntoista. Nuorehko mäntypuusto kuitenkin puuttuu. Istutamme puistoon myös lehtipuita ja kukkivia koristepuita, joista on tullut jo Kotkan tavaramerkki. Istutettavien puiden koko riippuu niiden lajista. — Lehtipuut voivat olla istutettaessa jo useita metrejä korkeita. Männyt eivät voi istutettaessa olla kovin suuria mikä tekee niistä alttiita vaurioille. Tänä päivänä ihmisten ymmärrys on kuitenkin jo lisääntynyt eikä heidän tarvitse katkoa kaikkea, mikä näyttäisi olevan katkaistavissa, sanoo Laaksonen. Lue koko uutinen:

