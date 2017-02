Uutinen

Kymen Sanomat: Konsultti purkaisi heti Miehikkälästä 2 ja Virolahdelta 3 kiinteistöä Miehikkälä ja Virolahti ovat selvityttäneet omistamansa rakennuskannan. Kartoituksessa kiinteistöt luokiteltiin sen mukaan, ovatko ne kunnalle tarpeellisia, voitaisiinko niistä luopua, laitetaanko heti myyntiin vai puretaanko. Konsulttityönä tehtyyn kartoitukseen kirjautui arvioitaviksi 49 kohdetta ja Virolahdelta 51. Purettavia kohteita konsultti löysi kartoituksessa Miehikkälästä kolme ja Virolahdelta kuusi. Miehikkälässä voidaan jyrätä Nuokkari Muurikkalantieltä, liiketalo Keskustieltä ja vanha paloasema. Virolahdella purkutuomiota esitettään odotetusti Haukitien molemmille rivitaloille, jotka väistyvät kunnan suunnittelemien uusien vuokrarivitalojen tieltä. Myös vanha asuinrakennus navettoineen puretaan Riihitieltä uusien rivitalojen vuoksi. Samaten entinen opettaja-asuntola Virojoella saa kartoituksessa purkutuomion. Lisäksi Opintien varikko ja Putamaantien omakotitalo voidaan purkaa. Suoraan myytäviksi valikoitui Miehikkälästä kaksi ja Virolahdelta niin ikään kaksi kiinteistöä. Konsultti rankkasi Miehikkälästä myyntikohteiksi kirkonkylällä sijaitsevan Pitäjäntalon ja Miehikkälän Havu -nimisen liikehuoneiston. Virolahdelta voidaan kartoituksen perusteella heti laittaa myyntiin Vaalimaan entinen koulu ja Linja-autoaseman kiinteistöyhtiön osakkeet. Miehikkälässä on kartoituksessa löydetty 33 kohdetta, joiden omistaminen ei ole kunnalle välttämätöntä ja Virolahdella vastaavia kiinteistöjä on 25 kappaletta. Kunnan omistuksessa säilytettäviksi kartoituksissa esitetään Miehikkälässä 11 ja Virolahdella 18 kohdetta. Kartoitusten on tarkoitus toimia pohjana muun muassa kun eri kiinteistöjen korjaustarpeita ja käyttöratkaisuja mietitään kuntien investointiohjelmien laatimisen yhteydessä. Lue koko uutinen:

