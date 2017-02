Uutinen

Kymen Sanomat: Kommentti: Tarpeen selvittää Miehikkälän ja Virolahden teettämät kartoitukset kuntien rakennuskannasta ovat tarpeellisia työkaluja. Kuntien on oltava ajan tasalla siitä, millaisia kiinteistöjä ja missä käytössä niillä on omistuksessaan. Vaikka kartoituksissa ei paneuduttukaan esimerkiksi kustannuksiin, joita tulevina vuosina kiinteistöjen peruskorjaukset ja ylläpito tulevat teettämään, on kartoituksista kuitenkin saatavissa osviittaa siitä mitä tuleman pitää. Kartoituksissa on kovin monen kohteen osalta merkintä, että siitä voidaan luopua tarpeiden tai olosuhteiden muuttuessa. Tällä hetkellä niillä on siis kunnille käyttöä, mutta kirkossa kuulutettu ei omistustarve tulevaisuudessa ole. Konsultti olisi ehkä noiden kohteiden osalta voinut vetää hieman rohkeampaa linjaa ja osoittaa joitakin lisää suoraan myytäviksi. Myyntiesitykset olisi tietysti ollut helpompi perustella, mikäli kartoituksessa olisi ollut mukana sarakkeet myös euroille. ANTTI-JUSSI LARVIO Lue koko uutinen:

