Kymen Sanomat: Kaksi miestä liimasi rasistisia tarroja Haminassa — poliisi pyytää vihjeitä epäiltyjen tunnistamiseksi, katso valvontakameran kuvat Kaksi miestä liimasi 20–30 sisällöltään rasistista tarraa Pappilansalmen koulun ja Haminan lukion katoksen tolppiin, valaisinpylväisiin ja pallokentän laitoihin sunnuntai-iltana. Poliisi pyytää alueen asukkailta tai muilta tapahtuneesta tietäviltä vihjeitä epältyjen tunnistamiseksi. Teko tapahtui kello 22.45–22.50 välisenä aikana. Tarroissa on erilaisia rasistisia tekstejä allekirjoituksella vastarinta.com. Niissä sanotaan esimerkiksi, että no refugees ja että monikultuurrisuus on haitaksi sinulle ja perheellesi. Ohessa on kuvia epäillyistä, jotka ovat tulleet paikalle niin ikään kuvassa näkyvällä henkilöautolla. Rikoskomisario Kai Virtanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä "kiihottaminen kansanryhmää vastaan". Poliisi pyytää alueen asukkailta sekä muilta tapahtuneesta mahdollisesti tietäviltä vihjeitä epäiltyjen tunnistamiseksi. Vihjeet voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen numeroon 050 4479574. Epäiltyjen tuntomerkit: -molemmilla tekijöillä yllään pilottitakit, mustat hupparit ja huivit pään alaosan suojana -toinen miehistä tukeva, toinen pidempi ja silmälasipäinen -toisella tekijöistä selässään tumma reppu, jonka kyljessä vaaleanpunainen raita Lue koko uutinen:

