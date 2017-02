Uutinen

Kymen Sanomat: Jäänmurtaja Voima on Haminan edustalla ja odottaa ensi viikolle luvattuja pakkasia Jäänmurtaja Voima oli perjantaina aamupäivällä Haminan ulkopuolella seuraamassa jäätilanteen kehittymistä Kymenlaakson rannikolla. — Olemme niin sanotussa poterossa Sovinnon matalassa. Toistaiseksi meillä ei ole ollut yhtään avustustehtävää, kertoo jäänmurtajan päällikkö Toni Kovanen. Kovanen kertoo, että Haapasaaren ja Merikarin alueella on 20 senttimetriä jäätä ja rännit ovat paikoillaan. — Siitä ulospäin on jäälauttoja ja avovettä. Tuuli siirtelee jäälauttoja uusiin paikkoihin. Kovanen toivoo, että Voima pääsee tositoimiin ensi viikon aikana. — Vesi on niin kylmää, että se jäätyy nopeasti. Ensi viikolle on luvattu kylmempää säätä ja yöpakkasia. Kymenlaakson rannikolla avustustehtäviä on ollut viime talvina vähän. — Talvet ovat olleet jotenkin ihmeellisiä ja leutoja, mutta välillä on ollut myös pakkasjaksoja ja Voima on saanut avustustehtäviä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/17/J%C3%A4%C3%A4nmurtaja%20Voima%20on%20Haminan%20edustalla%20ja%20odottaa%20ensi%20viikolle%20luvattuja%20pakkasia/2017321916559/4