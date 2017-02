Uutinen

Kymen Sanomat: Itäristin seurakuntatalon nettitarjous hylätään Itäristin entinen seurakuntatalo Haminan Ruotsinkylässä ei löytänyt varteenotettavaa ostajaa nettihuutokaupassa. Vuonna 1985 rakennettu yli 750 neliön kiinteistöstä Kiertonet-huutokauppasivustolla saatu 15 600 euron tarjous käytetään Haminan seurakunnan kirkkoneuvostossa, mutta myyntipäätöstä ei seurakunnan talousjohtaja Tarja Partasen mukaan kyseisellä hinnalla ole odotettavissa. Hänen mukaansa 15 600 euroa on lähinnä Itäristin tontin arvo. — Kirkkoneuvostolle asia on pakko kuitenkin viedä, koska kiinteistö oli huutokauppasivustolla ja saamme sinne siitä jonkinlaisen vastauksen. Esitys neuvostolle on, ettei tarjousta hyväksytä, Partanen sanoo. Partasen mukaan kirkkoneuvosto ratkaisee nettihuutokauppatarjouksen hylättyään, miten Itäristin myyntiä viedään jatkossa eteenpäin. — Kirkkoneuvosto päättää laitammeko me sen itse myyntiin vai välittäjän kautta, mutta myyntiä kuitenkin jatketaan. Partanen ei osaa vielä ennakoida asetetaanko Itäristille tavoitehinta vai myydäänkö sitä edelleen tarjousten perusteella. Haminan seurakunta on kaupitellut sille tarpeettomaksi käynyttä Itäristiä jo useamman vuoden. Lue koko uutinen:

