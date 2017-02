Uutinen

Kymen Sanomat: Hectorin konsertin vuokrarahoissa epäselvyyksiä Kotkan kaupunki on liikuntajohtaja Antti Mattilan mukaan laittanut perintään Hectorin konsertin järjestäneelle Live Entertainment Finland Oy:lle (Eastway Live) osoittamansa laskun. Hector piti viime joulukuussa Kotkan Ruonalan hallissa 50-vuotisjuhlakonsertin, jonka vuoksi hallia pidettiin kiinni viikko. Mattilan mukaan promoottori on jättänyt maksamatta 11 500 euron laskun. Mattila on tapauksesta äärimmäisen tuohduksissaan. — Tällaiset tapaukset hankaloittavat kaupungissa tapahtumien toteuttamista. Luottamus kun on mennyt, maksut pitäisi periä etukäteen. Harvalla on mahdollisuuksia maksaa noin isoja summia etukäteen, Mattila kertoo. Kymen Sanomat tavoitti yrityksen toimitusjohtajan Juha Hytin, joka kertoi tarkistaneensa, että yrityksellä ei ole avoimia laskuja. Hänen mukaansa lasku on maksettu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/17/Hectorin%20konsertin%20%20vuokrarahoissa%20ep%C3%A4selvyyksi%C3%A4/2017321917960/4