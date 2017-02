Uutinen

Kymen Sanomat: Eteläkymenlaaksolaiset autoilijat ja jalankulkijat varokaa vaarallisen liukkaita teitä — edessä on aurinkoinen viikonloppu Ilmatieteen laitos varoittaa eteläkymenlaaksolaisia jalankulkijoita ja autoilijoita vaarallisen liukkaista tienpinnoista. Etelä-Kymenlaaksossa voi tänään aamupäivällä sataa lunta ja räntää, iltapäivällä on pilvistä. Lämpötila on pari astetta plussan puolella. Ensi yönä on pari astetta pakkasta, mutta huomenna päivällä lämmintä on kaksi astetta ja aurinko paistaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä voi sataa räntää ja vettä. Sunnuntaina iltapäivällä paistaa aurinko ja on neljä astetta lämmintä. Tuuli on kovaa ja voi puhaltaaa 12 metriä sekunnissa. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lämpötila laskee taas useita asteita pakkasen puolelle. Lue koko uutinen:

