Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaakson viimeiset puhelinluettelot jaossa, koko alueen painos 80 000 kappaletta Fonecta lopettaa paperisten puhelinluetteloiden tekemisen. Toistaiseksi viimeinen Kymen telealueen eli Kymenlaakson ja Etelä-Karjala yhteinen puhelinluettelo tuli jakoon keskiviikkona. Luetteloita voi noutaa määrätyistä ruokakaupoista. Se on myös jaettu helmikuun alussa suoraan kotiin, jos on tilannut luettelon tai siinä on asiakkaan maksullinen tieto. Luettelot ovat jaossa maaliskuun puoleen väliin tai siihen asti, kun niitä riittää. Painos on 80 000 kappaletta. Kymen ja Keski-Suomen telealueet ovat viimeisiä, joissa luetteloita vielä jaetaan. Muualla Suomessa viimeiset luettelot on laitettu jakoon jo tammikuussa tai viime vuonna. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/17/Etel%C3%A4-Kymenlaakson%20viimeiset%20puhelinluettelot%20jaossa%2C%20koko%20alueen%20painos%2080%20000%20kappaletta/2017521915727/4