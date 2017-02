Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtäällä tähytään ilmojen teille Pyhtään lentokenttähanke on jo vähintään matalaliidossa. Helsinkiläinen Paradox Marine Oy on ostanut Pyhtäällä Tornator Oy:n omistuksessa olevalta alueelta vajaan 90 hehtaarin maa-alan. Pyhtään kirkonkylän katveeseen suunnitellun lentokentän rakennustyöt voivat käynnistyä kilometrin pituisen kiitoradan tasaamisella jo tulevana kesänä. Pyhtään kentästä kaavaillaan yleislentokenttää, jota voivat käyttää niin kevyet harraste- kuin potkuriturbiinilentokoneetkin. Pyhtäälle ei ole sijoittumassa lentokoneiden vuoroliikennettä, vaan kentän yhteyteen on tarkoitus muodostaa laajasti yleisilmailua ja erilaista yritystoimintaa palvelevien toimijoiden keskittymä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/16/Pyht%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20t%C3%A4hyt%C3%A4%C3%A4n%20ilmojen%20teille/2017321909565/4