Kymen Sanomat: Lukijat kommentoivat Kotkan Meripäivien artistikattausta: Eläkeläisten musiikkia, missä ovat maailmantähdet? Kotkan Meripäivät paljasti tiistaina tulevan kesän tähtiesiintyjänsä. Kymen Sanomien lukijat ovat kommentoineet uutista ahkerasti. Monissa kommenteissa todetaan, että esiintyjät ovat enemmän vanhemman väen makuun sopivia. — Viime vuonna oli teemana teinimusiikki tänä vuonna sitten eläkeläismusiikki (pe-la). Ellin vois käydä katsomassa. Muuten aika kalkkista. — Ei näköjään vuodesta 2015 opittu yhtään mitään, joka puolella kehuttiin monipuolista artistikattausta ja nyt taannuttiin takaisin +50v-ikäluokkaa miellyttävään huttuun. — Aikamoinen pyllähdys esiintyjissä tänä vuonna. Onkohan Henkka saanut valita esiintyjät eläköitymisen kunniaksi? — Jaahas. Meripäivien konserteissa haetaan +60 ikäluokan ihmisiä paikalle. Nämähän ovat oikeat humppafestarit. Yökin ollut jo reilut 15 vuotta iskelmää suonikohjuikäluokille. — Sanattomaksi vetää. Eläkeläisten humppafestivaalit? Kommentoijien joukosta löytyy myös esiintyjäkattauksen puolustajia. — Minä vähän luulen, että Suvi Teräsniskalla ja Lauri Tähkälläkin on faneja kaikissa ikäluokissa. Haloo Helsinkiä! voivat myös kuunnella kaikki ikäluokat. Ja Sillanpäätä ainakin porukka, joka on 40+. Riippuu vaan siitä, minkälaisista musiikkityyleistä tykkää. En luokittelisi Tähkää ja Haloo Helsinkiä! humppapuolen tyypeiksi. Ja Sillanpäältä lähtee mitä vaan. — Meripäivien Facessa reilut sata tykkää ihan omalla nimellään. Täällä 16 huutaa puskista nimimerkin takaa. Huoh!!! Upea kattaus — iso kiitos. Tulen laulamaan! — Eikös tämä ole vaan yksi osa koko ohjelmasta? Ei ole omia suosikkeja nämä, mutta yleensä ovat Kotka-lava ja kuppilat tarjonneet meininkiä meidän makuun. Menkööt ne, jotka näistä innostuvat ja me muut nautimme muista, eiks jeh? Kommenttien joukossa on myös neuvoja ja toiveita meripäiväkonserttien järjestäjille. — Kotkahan maksoi sievoisemman summan -85 saadakseen Dingon lauteille. Olisikohan kannattanut näin reilut 30 vuotta myöhemmin satsata siihen bändiin uudelleen? Olisi varmasti saapunut sitä nostalgiahenkistä ja etenkin janoista kansaa satamaan. — Miksi järjestäjä ei hommaa Metallicaa? Sehän olisi hyvä? Torstaille Adele vaikka ilmaiseksi? Coldplaykin vois vetää porukkaa jos lipun hinta olis 20 euron korvilla? Jäisi pariin kaljaankin rahaa! — Dingo on tekemässä paluuta. Onko heitä kysytty? Mitä mieltä sinä olet? Löytyykö esiintyjien joukosta sinun suosikkejasi? Kommentoi asiaa alla olevassa tekstilaatikossa. Lue koko uutinen:

