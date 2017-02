Uutinen

Kymen Sanomat: Lomamatkan osamaksuissa voi vertailemalla säästää satasia Yhä useampi suomalainen rahoittaa lomamatkansa lainarahalla. Nelihenkisen perheen parin viikon rantaloma lohkaisee kukkarosta helposti 5 000 euroa, eikä etukäteen säästäminen ole helppoa. Osamaksutapoja on tarjolla monia. Matkanjärjestäjä tarjoaa sivuillaan helppoa tapaa toteuttaa unelmansa, mutta lomaluotto voi tulla yllättävän kalliiksi. Suurimpien matkatoimistojen mukaan vain prosentti asiakkaista tarttuu heidän rahoitustarjoukseensa. Matkan voi maksaa myös luottokortilla tai pankin kulutusluotolla. Niitäkin kannattaa vertailla. Rahoitustuotteiden vertailusivusto Vertaaensin.fi on vertaillut matkanjärjestäjien lomaluottoja pankkien kulutusluottoihin sekä luottokortteihin. Vertailussa oli mukana neljän eri pankin vakuudettomat kulutusluotot, kolmen eri matkanjärjestäjän tarjoamat lainaratkaisut sekä neljä eri luottokorttia. Lainasumma on neljän hengen perheen kustannus kahden viikon ulkomaan lomamatkasta. Vertailusta käy ilmi, että pankkien asiakkailleen tarjoamat vakuudettomat kulutusluotot ovat edullisempia kuin matkantarjoajien rahoitusvaihtoehdot. Kalleimmaksi lainavaihtoehdoksi nousi vertailussa Tjäreborgin lomaluotto ja edullisimmaksi maksu S-Etukortti Visalla. Eroa oli liki 700 euroa. Aurinkomatkojen ja TUI-matkatoimiston tarjoamat luotot olivat vain hiukan edullisempia kuin Tjäreborgin. Luotokorteissakin on eroja. Loman maksaminen tulee edullisimmaksi S-pankin kortilla, mutta toisaalta saman pankin kulutusluotto on vertailun muita pankkeja kalliimpi. Matkantarjoajien lainoissa perustamiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin pankeilla, mutta korko vastaavasti korkeampi. Danske Bankin käyttölaina on jopa 460 euroa edullisempi kuin vertailun kallein eli Tjäreborgin lomaluotto. Lue koko uutinen:

