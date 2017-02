Uutinen

Kymen Sanomat: Lohisoitto saa maailmanluokan vieraita Pietarista Kymijoen Lohisoitto juhlii satavuotiasta Suomea kansainvälisesti. Festivaali käynnistyy 7. kesäkuuta Kymi Sinfoniettan ja Pietarin Filharmonian yhteiskonsertilla. Yli 60 muusikosta koostuvaa suurorkesteria johtaa venäläinen kapellimestari Nikolai Alexeev. — Kun maailmanluokan kokoonpano tulee pieneen Kotkaan näin isolla volyymilla, olemme tehneet jotain oikein, festivaalin puheenjohtaja Matti Jylhä-Vuorio iloitsee. Pietarin Filharmonia esiintyi edellisen kerran Lohisoitossa vuonna 2012, tällöinkin Kymi Sinfoniettan kanssa. — Toive uudesta yhteiskonsertista ei tullut vain meidän puoleltamme, kymenlaaksolaisorkesterin toimitusjohtaja Riikka Luostarinen sanoo. Avajaiskonsertissa kuullaan muun muassa Uuno Klamin Kalevala-sarja, joka Luostarisen mukaan lukeutuu suomalaisen musiikin merkkiteoksiin. — Konsertti on yksi Kymi Sinfoniettan suurimmista Suomi 100 -juhlavuoden satsauksista. Viime vuonna hyvän vastaanoton saanut Merikeskus Vellamo on tapahtumapaikkana tänäkin kesänä. Siellä pidetään yleisöseminaari, jossa keskustellaan musiikin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Lisäksi luvassa on työpajoja, jotka ovat suunnattu muistisairaiden ja mielenterveyspotilaiden omaisille ja hoitohenkilökunnalle. — Tämä on festivaalin uusi aluevaltaus. Panostamme musiikin positiivisiin vaikutuksiin, Lohisoittotyöryhmän sihteeri Reetaliina Marin kertoo. Viisipäiväisen tapahtuman ohjelmassa on 15 konserttia. Vuoden tauon jälkeen Lohisoitto palaa yleisön pyynnöstä Karhulaan Lamppuvarastoon, jossa ei tällä kertaa kuulla bluesia, vaan barokkia ja rockia. — Halusimme tuoda klubille uutta näkökulmaa. Toivomme, että molempien genrejen ystävät yllättyvät iloisesti, festivaalin taloudenhoitaja Minna Korkolainen sanoo. Ohjelmassa jatkavat tutut tapahtumat, kuten Keisarillinen ilta, Kairon Lohi Club sekä saariretket Haapasaareen ja Kuutsaloon. Lohiswing soi Mussalon golfkentällä toistamiseen. Kahdessa konsertissa piipahdetaan Pyhtäällä. Festivaali järjestetään nyt 22. kertaa. Kymijoen Lohisoitto 7.—11. kesäkuuta. Liput tulevat myyntiin maaliskuussa. Festivaaliohjelma löytyy tapahtuman nettisivuilta. Lue koko uutinen:

