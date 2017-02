Uutinen

Kymen Sanomat: Lautakunta jakoi avustuksia ikäihmisiä tukeville Haminassa Ikäihmisten parissa toimivat järjestöt saivat Haminan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta keskiviikkona yhteensä hieman vajaat 13 000 euroa. Kuntoutusmäärärahan saivat Haminan – Vehkalahden Sotaveteraanit ja Haminan Seudun rintamamiesveteraanit. Molemmille avustus on maksettu vuosittain jäsenmäärän perusteella. Sotaveteraanien jäsenmäärä on kuluvana vuonna 90, jolloin maksettavaksi avustukseksi tulee 5 850 euroa. Rintamamiesveteraaneja on 15 ja avustusmäärä siten 975 euroa. Husula-Salmenkylän tukiyhdistys saa 2 900 euroa. Yhdistys tuottaa iltapäiväkerhotoimintaa lapsille ja päivätoimintaa vanhuksille Iitan Pirtissä. Yhdistys myös koordinoi muiden kohtaamispaikkojen toimintaa. Hamina Seudun Oloneuvokset saavat ennaltaehkäisevän kuntoliikunnan järjestämiseen 3 000 euroa. Yhdistyksen ohjattuihin viikoittaisiin liikuntatapahtumiin osallistuu 250-300 henkilöä. Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan myös vanhustenhuoltorahaston käyttösuunnitelman kuluvalle vuodelle. Vielä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi matkaava suunnitelma sisältää varojen kohdentamisia erilaisiin muun muassa ikäihmisten aktiivisuutta tukeviin kohteisiin. Kaikkiaan vanhushuoltorahaston varoja käytetään kuluvana vuonna reilut 41 000 euroa. Rahaston kassavarat olivat viime vuoden lopulla hieman vajaat 60 000 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/16/Lautakunta%20jakoi%20avustuksia%20ik%C3%A4ihmisi%C3%A4%20tukeville%20Haminassa/2017321909555/4