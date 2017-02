Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kaupunki kaataa turvallisuussyistä 16 vanhaa puuta Isostapuistosta Kotkan kaupungin puistotoimi on viime vuosina nuorennusleikannut varsinkin keskustan katu- ja puistopuita. Muutamia huonokuntoisimpia on jouduttu myös kaatamaan. Viime syksynä tutkittiin Isossapuistossa ne vanhemmat puut, jotka silmämääräisen tarkastelun jälkeen näyttivät siltä, että jatkotutkimusta tarvitaan. Puistosta löytyi 16 puuta, joita ei enää ole järkevää nuorennusleikata, vaan ne on turvallisuussyistä kaadettava. — Suurin osa puista on komeita tervaleppiä, joten kaadot tulevat varmasti aiheuttamaan myös mielipahaa. Mikään elävä ei kuitenkaan ole ikuista ja puiston, missä on paljon jalankulkuliikennettä myös tuulisina päivinä, on oltava niin turvallinen, kuin vain kohtuudella voidaan vaatia, toteaa Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen. Puiden kaataminen aloitetaan ensi maanantaina eli 20. helmikuuta ja puut on kaadettu sekä rungot ja risut korjattu ensi viikon aikana. Myöhemmin myös kannot jyrsitään pois. Lue koko uutinen:

