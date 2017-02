Uutinen

Kymen Sanomat: Viipurin linnan torni kiinni marraskuuhun asti, kunnostuksen budjetti 1,3 miljoonaa Viipurin linnan Pyhän Olavin tornia restauroidaan tänä vuonna. Työn takia Viipurin linnan torni on yleisöltä suljettu maanantaista 13. helmikuuta lähtien. Viipurin linnan verkkosivujen mukaan Pyhän Olavin torni kunnostetaan kauttaaltaan, ja työn arvioidaan valmistuvan marraskuussa. Rossija 1 -televisiokanavan mukaan Pyhän Olavin tornin restaurointiin ja uusiin turvajärjestelmiin on varattu 80 miljoonaa ruplaa, mikä on noin 1,3 miljoonaa euroa. Sanomalehti Vyborgskie Vedomostin verkkosivujen mukaan rakennustelineitä on jo pystytetty tornin ympärille. Viipurin linna on Venäjän ainoa säilynyt keskiaikainen linna. Linnan rakentaminen aloitettiin vuonna 1293. Valkeaa Pyhän Olavin tornia pidetään Viipurin symbolina, ja sen näköalatasanne on matkailijoiden suosiossa. Viipurin linnan museo on auki normaalisti tornin kunnostuksen ajan. Linna on suosittu matkailunähtävyys, ja siellä on museo ja näyttelyitä. Viipurin linna on myös suosittu keskiaikaisten tapahtumien pitopaikka. Lue koko uutinen:

