Kymen Sanomat: Veikko Huovista ensimmäistä kertaa Kyminsuussa Kirjailija Veikko Huovisen filosofia jaksaa naurattaa 2010-luvullakin. Tähän uskoo Karhulan työväennäyttämön puheenjohtaja Keijo Kumanto, joka ohjaa harrastajateatterin uuden esityksen Veikko Huovisen Lyhyet erikoiset. — Huovisen huumori on vanhahtavaa, muttei vanhoillista. Hän on oppi-isä nykyiselle, epäsovinnaiselle huumorille, jota esimerkiksi Jari Tervo ja Putous-ohjelma viljelevät, Kumanto sanoo. Huovista esitetään nyt Kyminsuussa ensimmäistä kertaa. Perjantaina ensi-iltaan tuleva dramatisointi on työväennäyttämön panos Suomen juhlavuoteen. Esitys koostuu kahdeksasta Huovisen lyhyestä novellista. Monet niistä käsittelevät ihmisen luontosuhdetta huumorin keinoin. Kumanto uskoo, että luonto on ollut Huoviselle ihmisiä rakkaampaa. — Teksteissä tärkeänä osana on ihmisten ja eläinten symbioosi. Jos hän näkee ihmisissä hyvää, se tulee luonnon kautta. Ihminen on luonnostaan hyvä. Näyttämöteos toteutetaan minimalistisin puittein. Lavasteiden ja tekniikkaspektaakkelien sijasta huomio on näyttelijöissä, tarinankertojissa. — Esityksessä satunnainen näyttelijäseurue saapuu satunnaiselle työväentalolle ja alkaa kertoa Huovisen tarinoita, ohjaaja kuvailee juonta. Riisutulla toteutuksella halutaan kunnioittaa Huovisen kiireetöntä tyyliä. Kummannon mielestä vuonna 2009 kuollut kirjailija oli erityisesti pienten tarinoiden kertoja. Teksti ei ole ilotulitusta, mutta pitää jatkuvan hihityksen päällä. — Jo teosten valmiiksi vinksahtaneet lähtöasetelmat hymyilyttävät. Vaikka välillä lipsahtaakin navan alle, huumori on silti hyväntahtoista eikä loukkaa ketään. Lavalla nähdään kahdeksan harrastajanäyttelijää, viisi naista ja kolme miestä. Kokeneiden konkareiden rinnalla esiintyy yksi ensikertalainen, Ulla Aronen. — Tutustuin sekä Huovisen teksteihin että näyttelemiseen nyt ensimmäistä kertaa. Olen jo pitkään haaveillut näyttelemisestä, mutta en ole aiemmin uskaltanut lähteä mukaan. Tämä on ollut kiva kokemus, Aronen kiittelee. Ensi-ilta Kulttuuritalo Kyminsuussa perjantaina 17.2. klo 19. Lue koko uutinen:

