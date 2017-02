Uutinen

Kymen Sanomat: Tubettajien lavaspektaakkeli saapuu Kotkaan lauantaina YouTube-tekijöistä koottu huipputiimi laajentaa Suomen kiertuettaan TubeTouria tänä vuonna. Tubettajat kiertävät alkuvuoden aikana konserttisaleja, tapahtuma-areenoita ja klubeja yhteensä jopa 14:llä eri paikkakunnalla. Kotka pääsi TubeTourin ensimmäisten kaupunkien joukkoon. Kiertue tulee ensimmäistä kertaa täysimittaisena Kotkaan ja Konserttitalolle ensi lauantaina. — Tubettajat ovat kyllä olleet pienemmillä porukoilla myös Kotkassa, mutta koko spektaakkeli tulee sinne nyt ensimmäistä kertaa, kertoo tuottaja Sanna Rousi. Suomen kiertueella on mukana muun muassa Herbalisti ja MariieVeronica sekä uusina joukossa esimerkiksi Mansikkka, Hermanni ja Iina-Katariina. Kotkan TubeTourilla on mukana Herbalisti, ZoneVD, Mansikka ja Iina-Katariina. — Kotkaan Konserttitalolle saapuu myös huipputubettaja Lakko, kertoo Rousi. TubeTourilla luvassa on ennen näkemätön lavaspektaakkeli, joka pitää sisällään Tube-sisällöistä ammennettua ohjelmaa, kuten livepelaamista, Tube Trivian ja Talk show'n. Ohjelma huipentuu meet & greet -tilaisuuteen, jossa fanit pääsevät tapaamaan idolinsa. Tapahtumat ovat kiertueristeilyä lukuun ottamatta ikärajattomia, mutta alle 13-vuotiaita suositellaan osallistumaan yhdessä huoltajan kanssa.

