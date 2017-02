Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtääläinen Leinonen Group vahvistaa liiketoimintaansa Norjassa Pyhtääläinen taloushallinnon asiantuntijayritys Leinonen Group on vahvistanut liiketoimintaansa Norjassa ostamalla Resultat Compagniet AS -nimisen yrityksen. — On hienoa saada konserniimme syvää osaamista norjalaisesta taloushallinnon palvelusta ja rautaisia ammattilaisia, sanoo Leinonen Groupin hallituksen puheenjohtaja Petteri Leinonen. Leinonen Group perusti jo vuonna 2013 Norjaan tytäryhtiön Leinonen AS:n. Nyt ostettu Resultat Compagniet jatkaa toistaiseksi omalla nimellään. Yhtiöt kuitenkin toimivat samoissa tiloissa ja niillä on sama toimitusjohtaja: Asgeir Lund. Yritysosto kasvattaa Leinonen Groupin henkilöstömäärän Norjassa 3:sta 10:een. — Näen Norjan öljyvaikeuksista huolimatta hyvänä markkina-alueena. Norja on rikas yhteiskunta, joka on tottunut ostamaan palveluita. Muun muassa rakennusalalla Norjassa kuulee harvoin norjan kieltä. Me taas kokemuksemme ansiosta ymmärrämme hyvin eri kulttuureista tulevien yrittäjien haasteet, kertoo Leinonen. Petteri Leinosen mukaan konsernin suunnitelmissa on laajentua nykyisten lisäksi uusiin maihin. — Listalla on jo viisi seuraavaa maata, mutta sulatellaan nyt yksi homma kerrallaan. Ehkä syksyllä tulee uusi maa. Leinonen Group on vuonna 1989 perustettu perheyritys. Se toimii tällä hetkellä 11 maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Bulgariassa, Unkarissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Konsernin liikevaihto on noin 6,5 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on 180. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/15/Pyht%C3%A4%C3%A4l%C3%A4inen%20Leinonen%20Group%20vahvistaa%20liiketoimintaansa%20Norjassa/2017321907773/4